Путин рассказал, как Минобороны поддерживало ЧВК «Вагнер»

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости рассказал, что Минобороны оказывало поддержку частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», но лишь как российской группе и не более.

По его словам, «Вагнер» сначала осуществлял несколько экономических проектов в Сирии, а потом группа перебралась в другие страны Африки. Минобороны им оказывало поддержку только как группе из РФ.

До этого Владимир Путин заявлял о том, что в стране нет частных военных компаний, «не существовало и не существует». По словам российского лидера, название ЧВК «Вагнер» — это лишь журналистское наименование, а юридически такой структуры не было. Он отметил, что пока нет единого мнения, нужны ли такие формирования, как частные военные компании.

В январе появилась информация, что бывшие бойцы «Вагнера» войдут в российский «Африканский корпус», который формируется под эгидой Минобороны России. По данным агентства Bloomberg, их разместят в Буркина-Фасо, Ливии, Мали, Центральноафриканской Республике и Нигере. Также в корпус войдут и новички. Отмечается, что он возьмет на себя проведение миссий, ранее выполняемых ЧВК «Вагнер».

Ранее стало известно, что памятник Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину планируют установить на территории часовни ЧВК «Вагнер» в городе Горячий Ключ в Краснодарском крае.