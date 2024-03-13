Раскрыты детали нового пакета военной помощи США Украине

В новый пакет военной помощи США Украине войдут зенитные комплексы Stinger, а также снаряды для ПВО и артиллерии и противотанковые вооружения. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.

Вооружения стоимостью $300 млн будут переданы Украине непосредственно из арсенала ВС США. Помимо ПЗРК Stinger, ВСУ также будут переданы снаряды для HIMARS, а также артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм. В качестве средств противотанковой обороны Киев получит 84 ракетных комплекса соответствующего назначения. Также ВСУ будут переданы патроны, взрывчатка и запчасти для военной техники.

До этого сообщалось, что Пентагон не получил $10 млрд для замены переданного Украине оружия.

В материале отмечается, что Пентагон остался без обещанных средств из-за промедления с принятием соответствующего решения в конгрессе страны. При этом к текущему моменту министерство передало Киеву оружие, общая стоимость которого составляет $10 млрд.

Ранее в МО Украины заявили о трагической нехватке снарядов, оружия и личного состава.