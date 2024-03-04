На Украине забили тревогу из-за нехватки личного состава для ВСУ

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается трагическая нехватка личного состава на фоне поражений на фронте и протестов населения против мобилизации. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на уполномоченного представителя минобороны Украины по рекрутингу Алексея Бежевеца.

«Дефицит боеприпасов, оружия, снарядов... У нас нехватка личного состава, это трагедия», — заявил Бежевец.

Он призвал украинцев призывного возраста принять тот факт, что у них «нет времени сидеть дома».

«Вполне возможно, что россияне очень скоро подойдут гораздо ближе, если их некому будет остановить», — подчеркнул он.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.

26 декабря на сайте Верховной рады Украины был опубликован проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее стало известно, кто может попасть под мобилизацию на Украине в первую очередь.