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Минобороны США не получило деньги на замену вооружений, отданных Украине

Politico: Пентагон не получил $10 млрд для замены переданного Украине оружия

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Andrew Harnik/AP

Министерство обороны США все еще не получило деньги для замены предоставленных Украине вооружений. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники в американском военном ведомстве.

В материале отмечается, что Пентагон остался без обещанных средств из-за промедления с принятием соответствующего решения в конгрессе страны. При этом к текущему моменту министерство передало Киеву оружие, общая стоимость которого составляет $10 млрд.

«Мы не смогли при имеющемся на сегодняшний день финансировании восполнить все, что мы же предоставили Украине», — рассказал высокопоставленный военный из США, пожелавший остаться анонимным.

По данным издания, американское оборонное ведомство рассчитывает, что недополученные средства будут включены в запрос властей об оказании дополнительной помощи Украине и Израилю. Речь идет о пакете помощи в размере нескольких миллиардов долларов, однако парламентарии до сих пор не согласовали данную законодательную инициативу.

В связи с этим источник предупредил, что отсутствие средств может негативно повлиять на оснащенность Вооруженных сил США.

Ранее в США заявили об «износе» двусторонних отношений с Украиной.

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