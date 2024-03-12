Минобороны США не получило деньги на замену вооружений, отданных Украине

Министерство обороны США все еще не получило деньги для замены предоставленных Украине вооружений. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники в американском военном ведомстве.

В материале отмечается, что Пентагон остался без обещанных средств из-за промедления с принятием соответствующего решения в конгрессе страны. При этом к текущему моменту министерство передало Киеву оружие, общая стоимость которого составляет $10 млрд.

«Мы не смогли при имеющемся на сегодняшний день финансировании восполнить все, что мы же предоставили Украине», — рассказал высокопоставленный военный из США, пожелавший остаться анонимным.

По данным издания, американское оборонное ведомство рассчитывает, что недополученные средства будут включены в запрос властей об оказании дополнительной помощи Украине и Израилю. Речь идет о пакете помощи в размере нескольких миллиардов долларов, однако парламентарии до сих пор не согласовали данную законодательную инициативу.

В связи с этим источник предупредил, что отсутствие средств может негативно повлиять на оснащенность Вооруженных сил США.

Ранее в США заявили об «износе» двусторонних отношений с Украиной.