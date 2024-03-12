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Российские военные продвинулись северо-западнее Работино

Рогов заявил о продвижении ВС России к северо-западу от Работина

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие продвинулись на участке линии боевого соприкосновения к северо-западу от Работина в Запорожской области, заняв позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Заняли позиции врага и свели на нет удары противника по Работину с северо-запада на этом участке», — сказал он.

Рогов подчеркнул, что в населенном пункте продолжаются бои, Украина активно использует на этом участке артиллерию и беспилотные летательные аппараты.

«Подтверждается переброска подразделений украинских войск из-под Авдеевки Донецкой народной республики на Ореховский участок линии боевого соприкосновения в Запорожской области», — добавил председатель движения.

По словам Рогова, в районе Работина на прошлой неделе заметили подразделения из состава националистического формирования «Азов» (организация запрещена в России), который были переброшены из района Авдеевки.

11 марта Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие отбили атаку ВСУ в районе села Работино.

Ранее ВС России продвинулись от Вербового в сторону Работина на километр.

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