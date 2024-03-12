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Экс-командующий ЧФ призвал формировать собственные стаи морских дронов

Экс-командующий ЧФ Комоедов: РФ необходимо продумать тактику для защиты флота

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Кадр из видео CNN

В случае с атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на корабли Черноморского флота (ЧФ) необходимо рассуждать стратегически, в частности, проанализировать, как действует противник. Об этом заявил экс-командующий ЧФ ВМФ России адмирал Владимир Комоедов, слова которого приводит Tsargrad.tv.

По мнению Комоедова, важно разобраться, кто поставляет Киеву безэкипажные катера и как они управляются. Он отметил, что ВСУ в Черном море использует тактику «волчьей стаи», при которой объект атакует группа дронов.

«Они даже без обнаружения целей выводят в среднюю часть Черного моря свои дроны. Переводят их в дежурный режим и наблюдают. А наблюдает кто? Англичане, американцы. А затем атакуют», — сказал адмирал.

Он подчеркнул, что в ответ на действия противника, России необходимо продумывать свою тактику, свои стаи и т.д. Также Комоедов призвал усиливать разведку.

Накануне СМИ распространили информацию об отставке главкома ВМФ России Николая Евменова. На его место, как сообщается, в качестве врио назначен адмирал Александр Моисеев, который ранее командовал Северным флотом. Подробности — в материале «Газеты.RU».

Ранее МУС решил арестовать командующих Черноморским флотом и дальней авиацией России.

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