ВСУ атаковали населенные пункты Белгородской области

Сразу несколько населенных пунктов в Шебекинском городском округе в Белгородской области подверглись атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, никто не пострадал, написал чиновник. Однако в городе Шебекино в результате падения с последующей детонацией украинского беспилотника осколками выбито несколько окон в двух многоквартирных домах.

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Также в селе Новая Таволжанка прилет снаряда повредил линию электропередачи.

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Гладков заверил, что оперативные и аварийные службы прибыли в зоне происшествия. Подворовой обход территорий продолжается.

Согласно информации Министерства обороны РФ, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в ночь на 12 марта 25 беспилотников ВСУ над регионами России: два дрона — над территорией Московской области, один — в Ленинградской, семь — в Белгородской, 11 — в Курской, один — в Брянской, один — в Тульской, два — в Орловской.

В Московской области беспилотник был сбит в Раменском городском округе, он летел в сторону Москвы, как сообщил мэр Сергей Собянин. Подробнее об атаке украинских дронов по регионами России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.