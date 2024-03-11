Генерал-полковник Кузьменков вернулся на пост заместителя директора Росгвардии

Заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Алексей Кузьменков покинул данный пост и перешел на должность заместителя директора Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии). Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

Он отметил, что кадровые перестановки произошли в соответствии с указом российского президента Владимира Путина. При этом в прошлом Кузьменков уже занимал пост замглавы Росгвардии, подчеркнул парламентарий.

«Генерал-полковник Алексей Кузьменков вновь назначен заместителем директора Росгвардии. На этом посту он продолжит курировать тыловой блок и вопросы материально-технического обеспечения», — уточнил Хинштейн.

Законодатель добавил, что возвращение генерал-полковника в Федеральную службу войск национальной гвардии свидетельствует об успешном выполнении поставленных перед ним задач. В частности, речь идет о выстраивании четких логистических потоков в Минобороны РФ с применением опыта аналогичной работы в Росгвардии.

«Кузьменков сумел в кратчайшие сроки наладить альтернативную систему снабжения Росгвардии в зоне СВО, которая показала свою исключительную эффективность. До этого такую же альтернативную систему обеспечения генерал Кузьменков смог выстроить и в зоне группировки Росгвардии в Сирии», — пояснил депутат.

Ранее Путин назначил нового начальника Росгвардии в Москве.