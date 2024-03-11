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Эксперт рассказал, почему в России начали работать над военно-транспортным Ил-212

Эксперт Гусаров: новый самолет Ил-212 нужен армии из-за грузоподъемности

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Легкий военно-транспортный самолет Ил-112 будет переработан в более грузоподъемный Ил-212 из-за потребностей российской армии. Об этом рассказал эксперт по авиационной отрасли Роман Гусаров, сообщает News.ru.

По мнению эксперта, после начала специальной военной операции задачи Минобороны России подверглись корректировке, и грузоподъемности в пять тонн, которую может обеспечить Ил-112, стало не хватать.

«Нужен самолет с грузоподъемностью примерно 10–12 тонн», — сказал Гусаров.

Он пояснил, что, несмотря на достаточно большой объем фюзеляжа, Ил-112 не может перевозить тяжелую технику, например БТР. Его грузоподъемности для этого мало.

О планах создания грузоподъемного самолета Ил-212 стало известно в конце 2023 года. Предполагается, что самолет с турбореактивными двигателями станет заменой транспортных Ан-26 и Ан-72 в ВКС России. Для его создания в сжатые сроки за основу будет взят самолет Ил-112.

Особенностью нового самолета будет установка двигателей над крылом, как у Ан-72 — это позволяет увеличить скорость набора высоты и одновременно обеспечить эксплуатацию нового самолета с неподготовленных полос и грунтовых аэродромов.

5 марта Министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что изготовление опытного образца нового военно-транспортного самолета Ил-212 запланировано на конец 2026 года.

Ранее Минобороны России получило новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А.

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