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Российские военные отбили атаку ВСУ в районе Работино

Минобороны России: российские силы отбили атаку ВСУ в районе Работино

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Российские военнослужащие отбили атаку Вооруженных сил в районе села Работино. Об этом сообщает министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«Отражена атака штурмовой группы 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Работино в Запорожской области», — сказали в оборонном ведомстве.

Также в Минобороны сообщили, что на Херсонском направлении подразделения группировки войск «Днепр» в результате слаженных действий сумели занять более выгодные рубежи и позиции.

По данным российского ведомства, украинская армия здесь потеряла до 30 солдат и лишилась танка, пяти автомобилей и гаубицы Д-30.

9 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что российские военные отбили несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.

7 марта Рогов сообщал, что в Работино идут тяжелые уличные бои, войска РФ продвинулись к центральной части населенного пункта.

Ранее ВС России продвинулись от Вербового в сторону Работино на километр.

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