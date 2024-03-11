В НАТО сообщили, видит ли альянс угрозу в России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит военной угрозы в лице России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не наблюдаем непосредственной военной угрозы в отношении какой-либо страны НАТО, частично потому, что Россия слишком занята... на Украине, но также по причине присутствия НАТО, понимания любым потенциальным противником, что атака на одного члена альянса спровоцирует ответ всего альянса», — сообщил Столтенберг.

До этого сообщалось, что назначение нового генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) займет больше времени, чем ожидалось. Отмечается, что самым вероятным кандидатом на должность генсека альянса является голландский премьер-министр Марк Рютте. По информации источника, Венгрия не поддерживает идею назначения Рютте на этот пост. Также есть информация, что Румыния собирается предложить на должность генсека НАТО действующего президента страны Клауса Йоханниса.

5 марта бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Европа должна поставлять Украине все нужное оружие, перейти к военной экономике и увеличить финансирование военного сектора для более масштабного производства вооружений.

Ранее в США рассказали, сколько осталось денег для Украины.