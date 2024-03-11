Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В НАТО сообщили, видит ли альянс угрозу в России

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс не видит военной угрозы от России

close
100%
Yves Herman/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не видит военной угрозы в лице России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не наблюдаем непосредственной военной угрозы в отношении какой-либо страны НАТО, частично потому, что Россия слишком занята... на Украине, но также по причине присутствия НАТО, понимания любым потенциальным противником, что атака на одного члена альянса спровоцирует ответ всего альянса», — сообщил Столтенберг.

До этого сообщалось, что назначение нового генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) займет больше времени, чем ожидалось. Отмечается, что самым вероятным кандидатом на должность генсека альянса является голландский премьер-министр Марк Рютте. По информации источника, Венгрия не поддерживает идею назначения Рютте на этот пост. Также есть информация, что Румыния собирается предложить на должность генсека НАТО действующего президента страны Клауса Йоханниса.

5 марта бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Европа должна поставлять Украине все нужное оружие, перейти к военной экономике и увеличить финансирование военного сектора для более масштабного производства вооружений.

Ранее в США рассказали, сколько осталось денег для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами