В Херсоне раздались взрывы

Взрывы раздались в городе Херсоне, находящемся под контролем украинских властей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава назначенной Киевом военной городской администрации (ВГА) Роман Мрочко.

В настоящее время в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области объявлена воздушная тревога.

10 марта в Днепропетровской области Украины заявили о повреждении инфраструктуры в регионе.

В этот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о взрывах в Одессе и Кривом Роге.

Вооруженные силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят спецслужбы Украины. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется почти ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.