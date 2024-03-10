В небе над Ленинградской областью сбили украинский беспилотник

Министерство обороны сообщило, что российские системы противовоздушной обороны пресекли попытку украинской стороны атаковать беспилотным летательным аппаратом объекты в Ленинградской области. Об этом говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

«10 марта около 18.00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — следует из сообщения.

При этом в Росавиации сообщили, что аэропорт Пулково, несмотря на введенные ранее меры безопасности полетов гражданских судов, работает в штатном режиме.

Отмечается, что ограничения были сняты в 18:22 по московскому времени.

До этого сообщалось, что украинские военные при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) на один из районов Донецка. В заявлении уточняется, что целью украинских бойцов стал Куйбышевский район Донецка. При этом атака произошла в 14:40.

10 марта губернатор Новгородской области Андрей Никитин заявил, что в небе над регионом был сбит украинский дрон самолетного типа. По словам главы местной администрации, в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) никто из граждан не пострадал.

Ранее три дрона-камикадзе атаковали поселок в Белгородской области.