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В США объяснили, почему России необязательно использовать танки «Армата» в СВО

MWM: РФ может не использовать танки «Армата» в СВО после уничтожения Abrams

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РИА Новости

Россия может позволить себе не использовать в зоне СВО танки Т-14 «Армата» после массового уничтожения поставленной Украине западной техники по типу американских танков Abrams. К такому выводу пришли аналитики американского журнала Military Watch Magazine (MWM).

Эксперты пишут, что «Армата» отлично подходит для уничтожения бронетехники противника, поскольку обладает наиболее совершенной среди танков защитой и оснащена снарядами «Вакуум-1», пробивающими броню. При этом отмечается, что в данный момент ВС РФ вполне могут ограничиться использованием Т-90, поскольку находящиеся в распоряжении Украины немецкие танки Leopard 2A6 и американские M1 Abrams понесли тяжелые потери, а бронетехника страны в целом оказывала слабое давление на российскую оборону в последние месяцы.

«Российская армия, похоже, вполне способна позволить себе зарезервировать Т-14 для будущих потенциально более интенсивных конфликтов», — подытоживает MWM.

4 марта генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов объяснил, почему Россия не использует в зоне спецоперации танки «Армата». По его словам, Т-14 — очень дорогая техника, поэтому войска проще оснастить Т-90.

Ранее генерал Виктор Соболев назвал «Армату» неудачным и незащищенным танком, дорабатывать который нет смысла.

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