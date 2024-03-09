Лидер французских неонацистов Сезар Ожаром, который участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), был ликвидирован под Авдеевкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Под Авдеевкой уничтожен лидер французских неонацистов Сезар Ожаром», — говорится в сообщении.

Утверждается, что он был связан со спецслужбами Франции.

9 марта начальник пресс-центра группировки российской армии «Центр» Александр Савчук сообщил, что Вооруженные силы России на Авдеевском направлении смогли отразить восемь атак Вооруженных сил Украины, в ходе которых противник потерял порядка 400 военных.

8 марта министерство обороны России сообщило, что российские военные за неделю отразили 65 атак Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении. Также на Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции.

Ранее в Германии раскрыли причины прорыва фронта Россией.