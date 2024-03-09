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В США предсказали реакцию российской армии на отправку сил НАТО на Украину

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: РФ может атаковать базы НАТО в Польше и Румынии

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davidbrunnstrom/twitter.com

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что РФ может атаковать базы НАТО в Польше и Румынии в ответ на возможную отправку военных НАТО на Украину в зону проведения СВО. С таким заявлением он выступил в эфире YouTube-канала Through the eyes of.

При этом Джонсон подчеркнул, что Россия не будет использовать ядерное оружие, а предпримет удары с помощью обычных вооружений. По словам эксперта, пойти на отправку сил на Украину могут Великобритания и Франция.

До этого американское издание Politico написало, что Франция создает альянс стран, готовых отправить войска на Украину.

Издание напомнило читателям, что большинство европейских стран, включая Германию, Чехию и Польшу, отрицательно отнеслись к перспективе отправки солдат на Украину, о чем ранее говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Однако Эстония, Латвия и Литва, пишет Politico, «гораздо более открыты для этой идеи».

27 февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки войск стран ЕС на Украину. Он сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран Евросоюза на Украину обсуждали на конференции в Париже.

Ранее министерство обороны Великобритании анонсировало отправку тысяч дронов на Украину.

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Операция на Украине
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