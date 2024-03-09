Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно об участи словенских танков M-55S на Украине

Forbes: ВСУ не нашли применения превосходящим Leopard словенским танкам М-55С

close
100%
AndrejS.K/Wikipedia.org

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли найти применения словенским танкам M-55S. Об этом пишет Forbes.

Согласно материалу издания, почти два года спустя украинская армия все еще пытается найти место для гибридных танков. Отмечается, что ВСУ продолжают назначать и переназначать M-55S, пытаясь расширить свой танковый корпус.

По словам автора статьи Дэвида Акса, танки M-55S обладают более прочной броней, чем немецкие Leopard 1A5, также находящиеся на вооружении ВСУ.

6 марта Минобороны РФ сообщало, что российские военные подбили очередной танк Abrams на Авдеевском направлении. В министерстве пояснили, что американскую боевую машину уничтожил экипаж танка Т-72 Б3 «с первого выстрела». Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 460 военнослужащих, самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук», четыре машины пехоты, две бронемашины и пять автомобилей.

7 марта экс-разведчик армии США Скотт Риттер заявлял, что эффективность российских танков превосходит таковую у танков Abrams американского производства, которые используют украинские войска.

Ранее в США назвали Украину кладбищем американских танков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами