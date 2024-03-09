Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли найти применения словенским танкам M-55S. Об этом пишет Forbes.

Согласно материалу издания, почти два года спустя украинская армия все еще пытается найти место для гибридных танков. Отмечается, что ВСУ продолжают назначать и переназначать M-55S, пытаясь расширить свой танковый корпус.

По словам автора статьи Дэвида Акса, танки M-55S обладают более прочной броней, чем немецкие Leopard 1A5, также находящиеся на вооружении ВСУ.

6 марта Минобороны РФ сообщало, что российские военные подбили очередной танк Abrams на Авдеевском направлении. В министерстве пояснили, что американскую боевую машину уничтожил экипаж танка Т-72 Б3 «с первого выстрела». Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 460 военнослужащих, самоходную огневую установку зенитного ракетного комплекса «Бук», четыре машины пехоты, две бронемашины и пять автомобилей.

7 марта экс-разведчик армии США Скотт Риттер заявлял, что эффективность российских танков превосходит таковую у танков Abrams американского производства, которые используют украинские войска.

Ранее в США назвали Украину кладбищем американских танков.