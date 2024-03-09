Силы ПВО уничтожили 47 беспилотников ВСУ над территорией России

Средства противовоздушной обороны сбили над 47 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над регионами России в ночь на 9 марта. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 47 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Российские военные перехватили и уничтожили 1 дрон над территорией Белгородской области, 2 — над Курской областью, 3 — над Волгоградской областью и 41 — над Ростовской областью.

Некоторое время назад губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в результате атаки ВСУ на город Таганрог госпитализирован сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле.

Telegram-канал Shot сообщал о взрывах над Ростовской областью. Жители Таганрога рассказали каналу, что в регионе раздались громкие звуки, похожие на работу ПВО. По их словам, над городом прозвучало от 15 до 20 громких хлопков.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.