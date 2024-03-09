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В Польше не считают солдат НАТО на Украине чем-то нереальным

Глава МИД Польши не считает нереальным направить западные войска на Украину

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Наличие на Украине вооруженных сил стран Запада не является чем-то немыслимым или невозможным. Об этом заявил глава МИДа Польши Радослав Сикорски газете Rzeczpospolita.

«Я ценю французскую инициативу последних дней. Потому что, по моему мнению, она имеет доброе намерение, а именно — чтобы российский президент спрашивал себя, каким будет наш следующий шаг, а не чтобы он был уверен, что мы не сделаем ничего креативного, и потому мог планировать свои сценарии», — заявил Сикорский.

По мнению главы польского внешнеполитического ведомства, преимуществом Запада в конфликте на Украине является способность к «творческим и асимметричным ответам» России.

Президент России Владимир Путин, комментируя идеи руководства Франции и некоторых других стран НАТО направить на Украину войска, заявлял, что этот шаг будет означать начало ядерной войны.

До этого министр обороны Польши Владислав Касиняк-Камыш опроверг сообщения о возможной отправке вооруженных сил страны на Украину.

Ранее в Польше заявили об отсутствии потенциала для отправки войск на Украину.

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