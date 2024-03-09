ВС РФ отразила две атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские военные смогли отразить две атаки Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении и пресекли попытки противника усилить свои передовые позиции в трех районах. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев, передает ТАСС.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять задачи на южнодонецком направлении. В ходе ведения активных действий отражены две атаки формирований 72-й механизированной бригады в районе Владимировки, пресечены попытки противника провести усиление передовых позиций в районах Шевченко, Старомайорского и Приютного», — сказал Гордеев.

До этого российские войска пресекли четыре попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилить позиции на Южнодонецком направлении. Отмечается, что бои шли при поддержке бомбардировочной авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Были поражены опорные пункты и места скопления живой силы ВСУ. В районе Водяного были уничтожены два пункта временной дислокации войск ВСУ и пункт управления беспилотной авиацией.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.