Российские Вооруженные силы улучшили позиции в Запорожской области, продвинувшись на Ореховском направлении на 1 км от населенного пункта Вербовое к селу Работино. Подробности рассказал ТАССпредседатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«У нас ощутимые успехи в районе Вербового: наши продвинулись на 1 км на запад, в сторону Работино, это много», — сказал он.

Рогов также добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Работино продолжают массово использовать беспилотники для разведки и нанесения ударов FPV-дронами.

До этого появилось видео, из которого следует, что под Работино столкнулись и сгорели два танка ВСУ Leopard 2А4.

Сообщается, что инцидент произошел в октябре 2023 года, однако видеокадры с места происшествия появились только теперь. Причиной возгорания танков называют атаку российской артиллерии, а не само столкновение. Отмечается, что техника серьезно обгорела изнутри, а также получила серьезные повреждения опорных катков, которые оплавились от жара.

Ранее Рогов заявил о тяжелых уличных боях в Работино.