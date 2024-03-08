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ВС России продвинулись от Вербового в сторону Работино на километр

Рогов: силы РФ продвинулись на 1 км от Вербового в сторону Работино

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РИА Новости

Российские Вооруженные силы улучшили позиции в Запорожской области, продвинувшись на Ореховском направлении на 1 км от населенного пункта Вербовое к селу Работино. Подробности рассказал ТАССпредседатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«У нас ощутимые успехи в районе Вербового: наши продвинулись на 1 км на запад, в сторону Работино, это много», — сказал он.

Рогов также добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Работино продолжают массово использовать беспилотники для разведки и нанесения ударов FPV-дронами.

До этого появилось видео, из которого следует, что под Работино столкнулись и сгорели два танка ВСУ Leopard 2А4.

Сообщается, что инцидент произошел в октябре 2023 года, однако видеокадры с места происшествия появились только теперь. Причиной возгорания танков называют атаку российской артиллерии, а не само столкновение. Отмечается, что техника серьезно обгорела изнутри, а также получила серьезные повреждения опорных катков, которые оплавились от жара.

Ранее Рогов заявил о тяжелых уличных боях в Работино.

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