Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американцы сбили принадлежащие хуситам ракеты и беспилотники

CENTCOM: американские военные поразили 4 ракеты и 4 БПЛА хуситов в Йемене

close
100%
РИА «Новости»

Находящиеся в Красном море американские военные вновь поразили несколько ракет и беспилотников, принадлежащих йеменскому мятежному движению «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом со ссылкой на Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщает ТАСС.

В публикации указано, что удары были нанесены 7 марта в период с 15:35 по 16:55 (время совпадает с мск). Американские военные «в целях самообороны» поразили четыре противокорабельные крылатые ракеты и один БПЛА на подконтрольной хуситам территории Йемена.

Помимо этого, военнослужащие США сбили три беспилотника хуситов, запущенных в направлении Аденского залива.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

7 марта стало известно о гибели трех моряков после удара хуситов по судну в Красном море.

Ранее американское грузовое судно получило повреждения в Аденском заливе.

Все новости на тему:
Удары США по хуситам
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами