Американцы сбили принадлежащие хуситам ракеты и беспилотники

Находящиеся в Красном море американские военные вновь поразили несколько ракет и беспилотников, принадлежащих йеменскому мятежному движению «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом со ссылкой на Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщает ТАСС.

В публикации указано, что удары были нанесены 7 марта в период с 15:35 по 16:55 (время совпадает с мск). Американские военные «в целях самообороны» поразили четыре противокорабельные крылатые ракеты и один БПЛА на подконтрольной хуситам территории Йемена.

Помимо этого, военнослужащие США сбили три беспилотника хуситов, запущенных в направлении Аденского залива.

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты.

Хуситы утверждают, что их целью являются только суда, заходящие в израильские порты, или те, владельцы которых связаны с Израилем. Однако их действия начали мешать международному судоходству.

7 марта стало известно о гибели трех моряков после удара хуситов по судну в Красном море.

Ранее американское грузовое судно получило повреждения в Аденском заливе.