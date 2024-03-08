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Украина ждет от США гарантий по поставкам ракет ATAMCS

Politico: Украина ждет от Байдена обещаний по поставкам ракет ATAMCS

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Defense Ministry/Global Look Press

Украина ждет от президента США Джо Байдена конкретных обещаний по поставкам ракет ATAMCS. Об этом пишет Politico.

Подчеркивается, что украинские власти не удовлетворены общими заявлениями о поддержке со стороны Вашингтона.

Ожидается, что соответствующие заявления могут быть сделаны им в ходе обращения к конгрессу.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США «допускают» возможность поставки Украине ракет ATACMS увеличенной дальности.

15 февраля генеральный инспектор Пентагона сообщил, что проверки распоряжения переданной Украине американской помощи привели к арестам и возбуждению уголовных дел.

25 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2024 году страна рассчитывает получить от США помощь стоимостью $11,8 млрд.

Ранее Великобритания анонсировала поставку Украине 10 тысяч беспилотников.

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