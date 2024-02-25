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Стало известно, сколько Украина рассчитывает получить помощи от США в 2024 году

Шмыгаль: Украина рассчитывает получить от США в 2024 году помощь в $11,8 млрд

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Thomas Imo/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает получить от Вашингтона в 2024 году финансовую помощь в размере $11,8 миллиарда. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ожидаем в этом году $11,8 миллиарда долларов помощи от США, о чем договаривались ранее», — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что в Киеве надеются, что США не оставят Украину «в одиночестве».

«Очень надеемся на решение конгресса», — добавил он.

Президент США Джо Байден заявлял, что имеющиеся в распоряжении Вооруженных сил Украины боеприпасы подходят к концу, Киев нуждается в выделении помощи, которую конгресс не может согласовать. 23 февраля глава государства призвал палату представителей и конгресс принять двухпартийный законопроект по обеспечению нацбезопасности, «пока не стало слишком поздно».

До этого заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что в настоящее время Вашингтон выступает против паузы «или фальшивого мира» на Украине.

Ранее в ВСУ рассказали о «трудном выборе» в использовании боеприпасов.

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