Стало известно, сколько Украина рассчитывает получить помощи от США в 2024 году

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает получить от Вашингтона в 2024 году финансовую помощь в размере $11,8 миллиарда. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы ожидаем в этом году $11,8 миллиарда долларов помощи от США, о чем договаривались ранее», — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что в Киеве надеются, что США не оставят Украину «в одиночестве».

«Очень надеемся на решение конгресса», — добавил он.

Президент США Джо Байден заявлял, что имеющиеся в распоряжении Вооруженных сил Украины боеприпасы подходят к концу, Киев нуждается в выделении помощи, которую конгресс не может согласовать. 23 февраля глава государства призвал палату представителей и конгресс принять двухпартийный законопроект по обеспечению нацбезопасности, «пока не стало слишком поздно».

До этого заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что в настоящее время Вашингтон выступает против паузы «или фальшивого мира» на Украине.

Ранее в ВСУ рассказали о «трудном выборе» в использовании боеприпасов.