Украинские диверсанты попытались проникнуть в Белгородскую область

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) предприняла неудачную попытку проникнуть на территорию Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации журналистов, инцидент произошел в районе села Козинка. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорваться через границу около населенного пункта.

В публикации уточняется, что в этот момент на данной местности работали российские саперы. Украинские военные напали на представителей Вооруженных сил РФ, но потерпели неудачу.

«Диверсантов откинули силами пограничников», — говорится в сообщении.

Журналисты добавили, что в ходе боевых действий ВСУ понесли потери.

Вечером 7 марта украинские войска обстреляли белгородское село Козинка, ранив одного мирного жителя. Мужчина получил осколочные ранения нижней конечности, но от госпитализации отказался.

Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, также в результате атаки было повреждено одно частное домовладение. На участок попал выпущенный ВСУ снаряд, который задел сарай.

Ранее украинский БПЛА атаковал село Наумовка в Белгородской области.