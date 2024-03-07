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Часть Чернобыльского заповедника отдадут под строительство укреплений ВСУ

МВД Украины: часть Чернобыльского заповедника отдадут пограничникам для обороны

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Часть территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, который находится на Украине, передадут пограничникам для обустройства укреплений. Об этом сообщается на сайте министерства внутренних дел страны.

«Земли Чернобыльского заповедника <...> передадут государственной пограничной службе для обороны», — говорится в публикации.

В пресс-службе ведомства уточнили, что речь идет о землях вдоль государственной границы. Недавно в земельный кодекс Украины были внесены изменения, в соответствии с которыми приграничные территории и объекты природно-заповедного фонда страны должны перейти под контроль войсковых частей государственной пограничной службы.

Ожидается, что в будущем здесь появятся фортификационные сооружения и различные ограждения. При этом руководство страны уже подготовило проект указа президента Владимира Зеленского об изменении границ Чернобыльского заповедника, пояснили представители МВД.

«Сейчас документ проходит согласование в центральных органах исполнительной власти», — подчеркивается в заявлении.

Ранее в США оценили эффективность украинских оборонительных укреплений.

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