Часть Чернобыльского заповедника отдадут под строительство укреплений ВСУ

Часть территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, который находится на Украине, передадут пограничникам для обустройства укреплений. Об этом сообщается на сайте министерства внутренних дел страны.

«Земли Чернобыльского заповедника <...> передадут государственной пограничной службе для обороны», — говорится в публикации.

В пресс-службе ведомства уточнили, что речь идет о землях вдоль государственной границы. Недавно в земельный кодекс Украины были внесены изменения, в соответствии с которыми приграничные территории и объекты природно-заповедного фонда страны должны перейти под контроль войсковых частей государственной пограничной службы.

Ожидается, что в будущем здесь появятся фортификационные сооружения и различные ограждения. При этом руководство страны уже подготовило проект указа президента Владимира Зеленского об изменении границ Чернобыльского заповедника, пояснили представители МВД.

«Сейчас документ проходит согласование в центральных органах исполнительной власти», — подчеркивается в заявлении.

Ранее в США оценили эффективность украинских оборонительных укреплений.