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В зоне СВО ликвидировали украинского «суперснайпера»

Военкор Татаринов: ВС РФ ликвидировали суперснайпера ВСУ Основенко в зоне СВО

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Reuters

Российские бойцы, принимающие участие в специальной военной операции (СВО), ликвидировали «суперснайпера» Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимира Основенко. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Руслан Татаринов.

По информации журналиста, украинский солдат состоял в 241-й бригаде территориальной обороны ВСУ. Мужчина родился в городе Киеве, и был ликвидирован 7 марта 2024 года.

«Ликвидирован в населенном пункте Ивановское», — уточнил Татаринов.

6 марта бойцы Вооруженных сил РФ подбили американский танк Abrams на Авдеевском направлении. В министерстве обороны страны уточнили, что боевую задачу выполнил экипаж танка Т-72 Б3. При этом российские солдаты «с первого выстрела» ликвидировали западную технику, подчеркнули в пресс-службе профильного ведомства.

В тот же день военные ВС РФ впервые сбили управляемую французскую авиабомбу Hammer в зоне боевых действий. Более того, за сутки российские системы противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали девять снарядов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США.

Ранее российский снайпер рассказал, как в одиночку ликвидировал целое отделение ВСУ.

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Операция на Украине
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