Усилия Украины по строительству оборонительных укреплений вдоль линии фронта не привели к существенным результатам. Об этом пишет американская газета Wall Street Journal.

«Эта кампания по возведению сооружений не принесла существенных результатов, и отсутствие прогресса становится проблемой для Украины, поскольку Россия наращивает атаки», — сказано в сообщении.

3 марта стало известно, что правительство Украины выделило десятки миллионов долларов на строительство оборонительных сооружений в Запорожской области.

В феврале сообщалось, что инженерные подразделения Вооруженных сил Украины используют все имеющиеся ресурсы для подготовки оборонительных рубежей.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) признал, что в украинской политике царит «бардак и кризис», раскритиковав работу украинского парламента, в частности неспособность Рады проработать законопроект о мобилизации.

Ранее в США сообщили, что НАТО не защитит Украину, даже если она будет членом блока.