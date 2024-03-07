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Российского военного осудили за регулярное уклонение от службы

На Сахалине военного осудили на шесть лет за неоднократное уклонение от службы

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военного за неоднократное уклонение от службы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По данным суда, с марта по август 2023 года мобилизованный военный пять раз оставлял воинскую часть и место службы. Он уезжал отдохнуть в квартиру или на дачу, а один раз следил за своим ребенком.

В итоге суд признал мужчину виновным за самовольное оставление части или места службы и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.

До этого мобилизованного военнослужащего из Чесменского района Челябинской области приговорили за три случая самовольного оставления части. По совокупности всех предъявленных обвинений, мужчине присудили заключение в колонии общего режима на срок семь лет.

Ранее стало известно, что россиянка дважды сдавала в воинскую часть сбегавшего мобилизованного сына.

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