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Российские силы ПВО сбили два дрона над Брянской областью

Богомаз: силы ПВО сбили два БПЛА самолетного типа над Брянской областью

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Inna Varenytsia/Reuters

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над Брянской областью. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ» , — написал Богомаз.

По его словам, один из беспилотников был поражен над Клинцовским районом, другой — над Новозыбковским городским округом.

Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет, соответствующие службы работают на месте.

4 марта сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Брянской областью.

До этого двое жителей поселка Суземка Брянской области получили легкие травмы в результате обстрела ВСУ. Кроме того, частичные повреждения получил один жилой дом.

Ранее в результате атаки дрона более 11 тыс. жителей города в ЛНР остались без света.

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