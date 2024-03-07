Российские силы ПВО сбили два дрона над Брянской областью

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над Брянской областью. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ» , — написал Богомаз.

По его словам, один из беспилотников был поражен над Клинцовским районом, другой — над Новозыбковским городским округом.

Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет, соответствующие службы работают на месте.

4 марта сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над Брянской областью.

До этого двое жителей поселка Суземка Брянской области получили легкие травмы в результате обстрела ВСУ. Кроме того, частичные повреждения получил один жилой дом.

Ранее в результате атаки дрона более 11 тыс. жителей города в ЛНР остались без света.