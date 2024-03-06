Мобилизованного отправили в колонию за регулярные самоволки

Мобилизованного военнослужащего из Чесменского района Челябинской области приговорили к семи годам колонии общего режима за три случая самовольного оставления части. Об этом сообщается на сайте Магнитогорского гарнизонного военного суда.

«Магнитогорский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Виталия Р., который имея статус военнослужащего, проходящего военную службу по контакту, в периоды с 23 февраля по 19 мая 2023 г.

и с 25 мая по 8 июля 2023 г., в обоих случаях совершил самовольное оставление воинской части, продолжительностью свыше одного месяца в период мобилизации», — сообщили в суде.

В третий раз военнослужащий оставил часть на девять дней, после чего был найден должностными лицами своего подразделения и возвращен в часть. По совокупности всех предъявленных обвинений, Виталию Р. присудили заключение в колонии общего режима на срок семь лет.

На данный момент, приговор пока не вступил в силу.

До этого Челябинского военного осудили на семь лет за три самоволки.

Ранее в Красноярске контрактник получил шесть лет тюрьмы за самоволку.