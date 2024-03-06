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В Бердянске террористы убили члена избиркома Запорожья

СК: погибшая при теракте в Бердянске женщина была членом избиркома региона

Погибшая при теракте в Бердянске женщина была членом избирательной комиссии региона. Об этом сообщает управление СК России по Запорожской области.

«По версии следствия, 6 марта в утреннее время под транспортное средство члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса было заложено самодельное взрывное устройство. Когда женщина села в салон автомобиля, припаркованного возле дома на улице Герцена в Бердянске, оно сработало», — заявили в СК.

В ведомстве уточнили, что тяжело раненную женщину доставили в медицинское учреждение, где ее пытались спасти. Однако усилия врачей не увенчались успехом.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в городе Бердянске произошел теракт.

По словам Рогова, за теракт ответственна украинская сторона, которая таким образом пытается запугать жителей региона.

Ранее в Самарской области остановили поезда из-за неизвестного предмета на железнодорожных путях.

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