Российские средства ПВО впервые сбили управляемую французскую авиабомбу Hammer в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США», — уточнили в сообщении.

В военном ведомстве обратили внимание, что впервые удалось уничтожить также управляемую авиабомбу AASM Hammer, изготовленную во Франции.

Кроме того, за сутки российская ПВО ликвидировала 135 украинских дронов в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

В среду, 6 марта, стало известно, что российские танкисты с первого выстрела подбили танк Abrams.

В конце февраля российские системы ПВО и ЗРК сбили три украинских самолета.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские войска сбили два украинских самолета МиГ-29 в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.