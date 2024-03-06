Шойгу посетил завод, производящий зенитные ракеты

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил производство современных зенитных ракет на машиностроительном заводе «Авангард» в Москве. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как рассказали в оборонном ведомстве, Шойгу доложили о расширении мощностей завода: в 2023 в Московской области открыли филиал предприятия, а также начали возводить четыре новых цеха. Благодаря этому, «Авангарду» удалось увеличить объем выпуска в два раза. Ожидается, что после модернизации этот показатель снова вырастет вдвое.

28 февраля Шойгу заявил о необходимости скорректировать график отправки всего вооружения ВС РФ, сдвинув сроки передачи техники на второй-третий кварталы, а также придерживаться равномерных поставок в течение года.

Он напомнил о решении президента России Владимира Путина подготовить перечень поручений и график поставки вооружений. Министр отметил, что такие поручения подготовлены. Они касаются выделения средств, определения и утверждения графиков поставки ракет к реактивным системам залпового огня (РСЗО), по снарядам, по самим машинам, а также транспортно-заряжающим и пусковым установкам.

Ранее замглавы Совбеза Медведев призвал обеспечить ВС РФ зенитными ракетами.