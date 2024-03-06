В Кремле отреагировали на решение МУС об аресте командующих России

Для Москвы не имеет юридической силы решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге об аресте двух командующих — Виктора Соколова (Черноморский флот) и Сергея Кобылаша (дальняя авиация). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не первое решение. К тому же мы знаем, что идут закрытые процессы [внутри МУС], которые держатся в секрете. Мы соответствующим образом относимся к таким решениям», — сказал представитель Кремля.

Он подтвердил, что для России решения МУС все еще не имеют никакого значения, так как власти страны не ратифицировали Римский статут — международный договор, который и стал основанием для учреждения Международного уголовного суда.

Официально юрисдикция МУС распространяется только на те страны, которые ратифицировали Римский статут. Помимо России против деятельности МУС выступают и другие страны, среди них и США. Соединенные Штаты ратифицировали договор лишь на два года, отозвав подпись в 2002-ом.

Таким образом в Кремле отреагировали на новость от пятого марта, когда МУС выдал ордера на арест Кобылаша и Соколова. По версии суда, командующие российской армии ответственны за удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры. В Минобороны России в прошлом неоднократно заявляли, что военные не наносят ударов по гражданским объектам.

Ордера на арест российских военнослужащих выписали судьи МУС Томоко Аканэ и Розарио Айтала. Они же в марте 2023 года выдали ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле пояснили, как Путин может попасть в Армению после ее присоединения к МУС.