Украинское командование переместило на направление в Авдеевке не менее пяти танков Abrams, из которых три уже уничтожены. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин агентству РИА Новости.

Пушилин отметил, что западная пропаганда завысила значение этих танков, сравнивая их с демонстрацией российских военных.

«Министерством обороны действительно подтверждено уничтожение трех танков. По нашей информации, на направление в Авдеевке было переброшено как минимум пять танков. Насколько из этих трех уничтоженных нам удалось вывезти на нашу территорию, я пока не знаю», — сказал Пушилин на Всемирном фестивале молодежи.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Оценивая эффективность танков Abrams, глава ДНР отметил, что «вероятно, западная пропаганда их переоценила». «Наши бойцы могут сейчас продемонстрировать это - как и ранее, на предыдущих этапах спецопераций, касающихся другой западной техники, которая также была значительно преувеличена», — напомнил он.

Пушилин назвал Abrams небесполезным танком, и подтвердил, что он действительно представляет угрозу. Но Вооруженные силы Российской Федерации многократно доказывают, что они способны справиться с такими вызовами, заключил глава ДНР.

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