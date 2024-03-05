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В отношении офицеров ФРГ после перехвата разговора запустили проверку

Писториус: в отношении офицеров ФРГ после перехвата разговора запустили проверку

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Liesa Johannssen/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал перехваченный разговор немецких офицеров о Крымском мосте. Об этом сообщает ТАСС.

Писториус заявил, что в отношении офицеров, участвовавших в разговоре, запустили дисциплинарную проверку. По его словам, перехват разговора произошел в Сингапуре.

В пятницу, 1 марта, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о наличии аудиозаписи, на которой высокопоставленные офицеры немецкого бундесвера обсуждали возможность атаки на мост «на востоке». Офицеры также упомянули военных США и Великобритании, подразумевая их прямое участие в конфликте на Украине.

Bild сообщил, что Министерство обороны Германии опубликовало на своем сайте пресс-релиз по ситуации с прослушкой германских офицеров и защитило его паролем «1234», при этом пароль был указан в самой публикации.

Издания Politico и Financial Times написали о том, что от утечки выиграла в первую очередь Москва, потому что поставка Taurus теперь кажется менее вероятной.

Ранее в МИД Германии прокомментировали возможные поставки Taurus Украине.

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Утечка разговора военных ФРГ
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