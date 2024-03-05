РФ нанесла Украине удар в неожиданном месте

Решение немецких властей о передаче ВСУ дальнобойных ракет Taurus оказалось под вопросом из-за публикации переговоров военных бундесвера об ударах по Крымскому мосту. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на оборонного аналитика из немецкого совета по международным отношениям Кристиана Меллинга.

По его словам, Москва хотела, чтобы канцлер Германии Олаф Шольц никогда не изменил своего мнения о поставке Taurus Украине.

«Москве удалось создать идеальную политическую дилемму в Германии», — заявил Меллинг.

Отмечается, что Шольц стал лучшей фигурой на шахматной доске российского президента Владимира Путина.

До этого польское издание Do Rzeczy писало, что перехват разговора немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту вызвал политическую бурю в Германии и серьезные опасения по поводу безопасности правительственных коммуникаций.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.