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Военный эксперт объяснил, почему Зеленский сильно занижает потери ВСУ

Военэксперт Рожин: ВСУ записывают потерянных бойцов как пропавших без вести

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Военный эксперт Борис Рожин в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, согласно которому, потери ВСУ за два года конфликта составили 31 тыс. человек. Специалист обратил внимание, что эта цифра не стыкуется даже с самыми скромными подсчетами на Западе.

«Очевидно, что на самом деле безвозвратные потери давно исчисляются сотнями тысяч. Наиболее реалистичные подсчеты начинаются где-то от 350 тысяч и доходят до 600-620 тысяч», — отметил Рожин.

Серьезный разброс в оценках, по его мнению, сохраняется и потому что украинская армия зачастую записывает безвозвратно потерянных бойцов, как пропавших без вести. Причем такого подхода Киев придерживается с самого начала специальной военной операции, добавил эксперт.

В конце февраля Зеленский во время форума «Украина. Год 2024» дал пресс-конференцию, на которой рассказал, что ждет страну в этот «переломный» год, сколько военных потеряли ВСУ и что пошло не так во время контрнаступления. Также украинский лидер вспомнил о разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году и ответил на вопрос, снимет ли трубку, если российский коллега позвонит ему ночью. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее французский наемник, который несколько месяцев назад воевал в рядах Вооруженных сил Украины рассказал, что раненых украинских бойцов не эвакуируют с поля боя.

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