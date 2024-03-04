Хуситы атаковали израильское судно в Аравийском море

Военный представитель мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что йеменские хуситы нанесли ракетный удар по «израильскому судну MSC SKY» в Аравийском море. Об этом сообщает Al Masirah.

По его словам, военно-морские силы Йемена провели операцию, в рамках которой противокорабельными ракетами было атаковано израильское судно.

Представитель хуситов подчеркнул, что попадание было точным и прямым.

До этого глава Высшего революционного комитета движения «Ансар Аллах» Мохаммед Али аль-Хути возложил ответственность за удары по британскому судну Rubymar в Аденском заливе на премьер-министра страны Риши Сунака. Он также поставил ультиматум Британии по доступу к судну.

2 марта стало известно, что атакованный в феврале сухогруз Rubymar затонул вечером 1 марта в Красном море.

19 февраля сообщалось, что хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» ударили по британскому судну Rubymar в Аденском заливе, в результате чего оно получило серьезные повреждения.

Накануне повстанцы-хуситы из организации «Ансар Аллах» выпустили шесть ракет по двум торговым судам в Красном море и Аденском заливе, один корабль получил повреждения.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.