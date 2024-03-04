В США усомнились, что поставка Taurus и F-16 Украине изменит расклад сил

Поставка Германией на Украину ракет Taurus, а также истребителей F-16 вряд ли сильно помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет американское издание The New York Times.

«Далеко не очевидно, что даже если бы Германия предоставила Украине ракеты Taurus, как призвал Владимир Зеленский, это имело бы решающее значение в конфликте», — пишут журналисты.

NYT отметила, что в прошлом году Германия в рамках украинского контрнаступления отправила танки Leopard, которые не помогли ВСУ.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ситуация с поставками дальнобойных ракет Taurus «очень ясна». Бербок подчеркнула, что Берлин должен оценивать все возможности, когда речь идет о поддержке Украины, однако ситуация с поставками крылатых ракет ясна.

22 февраля бундестаг не поддержал резолюцию о поставках Украине ракет Taurus, но одобрил инициативу о передаче «дополнительных дальнобойных систем и боеприпасов». Taurus подходит под это определение, но не упоминается в документе напрямую, в отличие от отклоненной резолюции.

Ранее Бербок увидела угрозу от России странам Западных Балкан.