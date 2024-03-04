На Украине перечислили будущие критерии бронирования от мобилизации

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство работает над изменением подходов для бронирования работников. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, средняя зарплата, уровень уплаты налогов как человеком, так и компанией, влияние предприятия или отрасли на экономику – это рамка будущей системы бронирования, над которой работает правительство Украины.

Шмыгаль подчеркнул, что дополнительные возможности получат предприятия, наполняющие государственный бюджет.

До этого член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила, что сейчас украинские военные могут вернуться с фронта, только если получили ранения.

26 декабря 2023 года на сайте Верховной рады Украины опубликовали проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине забили тревогу из-за нехватки личного состава для ВСУ.