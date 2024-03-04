Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине перечислили будущие критерии бронирования от мобилизации

Шмыгаль: зарплата и уплата налогов станут критериями бронирования от мобилизации

close
100%
Thomas Imo/Global Look Press

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство работает над изменением подходов для бронирования работников. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, средняя зарплата, уровень уплаты налогов как человеком, так и компанией, влияние предприятия или отрасли на экономику – это рамка будущей системы бронирования, над которой работает правительство Украины.

Шмыгаль подчеркнул, что дополнительные возможности получат предприятия, наполняющие государственный бюджет.

До этого член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская заявила, что сейчас украинские военные могут вернуться с фронта, только если получили ранения.

26 декабря 2023 года на сайте Верховной рады Украины опубликовали проект закона о мобилизации. Документ предполагает, что лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее на Украине забили тревогу из-за нехватки личного состава для ВСУ.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами