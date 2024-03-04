В США прокомментировали применение Россией ракеты «Циркон» в СВО

Первое боевое применение гиперзвуковой ударной системы морского базирования «Циркон», о котором в послании Федеральному Собранию рассказал президент РФ Владимир Путин, является вехой в развитии гиперзвукового оружия. Об этом пишет американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

По мнению аналитиков издания, применение комплекса позволило России подчеркнуть достижение прогресса в приведении современных комплексов по типу «Авангарда», «Сармата» и других в эффективное рабочее состояние.

«Использование ракеты «Циркон» на Украине является заметной вехой в развитии гиперзвукового оружия, поскольку это первое в истории боевое применение гиперзвукового планирующего аппарата», — говорится в статье.

Отмечается, что подобные аппараты позволяют ракетам поражать цели на более дальних дистанциях и с более высокой скоростью, а также маневрировать, избегая огня средств ПВО. В данный момент США пытаются реализовать несколько похожих программ, чтобы сократить технологическое отставание.

В ходе послания Федеральному Собранию Путин также заметил, что у России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада, и противники должны не забывать об этом. Глава государства подчеркнул, что последствия для возможных интервентов в РФ будут намного трагичнее, нежели в прошлом.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец рассказал о преимуществах «Циркона», который применялся в ходе СВО.