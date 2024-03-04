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Минобороны России подтвердило уничтожение еще одного танка Abrams в зоне СВО

МО РФ: на Авдеевском направлении ВСУ потеряли еще один американский танк Abrams

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Sgt. Anthony Ford/Global Look Press

Российские военные за прошедшие сутки уничтожили еще один американский танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Авдеевском направлении. Об этом сообщает министерство обороны России в своей ежедневной сводке о специальной военной операции.

«Противник потерял более 490 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams американского производства», — отметили в российском оборонном ведомстве.

ВС Российской Федерации нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах Новокалинова, Майорска, Бердычей и Розовки в Донецкой народной республике.

Об уничтожении первого американского танка Abrams Минобороны России сообщало 27 февраля.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что главе российского государства Владимиру Путину докладывают о таких успехах в зоне специальной военной операции, как уничтожение танков Abrams американского производства. Представитель Кремля подчеркнул, что президент получает такие доклады регулярно и обладает всей полнотой информации.

Ранее в сеть попало видео уничтожения танка Abrams FPV-дроном «Упырь».

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