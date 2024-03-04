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Российские средства ПВО сбили дрон ВСУ над Брянской областью

МО РФ: российские ПВО сбили дрон ВСУ над Брянской областью

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Минобороны РФ

Российские военные при помощи систем противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Вооруженных сил Украины нанести удар беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Отмечается, что ВСУ предприняли атаку в 13:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — следует из сообщения оборонного ведомства страны.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину докладывают о таких успехах в зоне специальной военной операции (СВО), как уничтожение танков Abrams американского производства. Он добавил, что глава государства получает такие доклады регулярно и обладает всей полнотой информации.

1 марта командир разведывательно-ударной группы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным «Коловрат» рассказал, что бойцы группы войск «Центр» подбили два танка Abrams на Авдеевском направлении. По его словам, российские войска нанесли удар по башне танка сверху с помощью FPV-дронов.

Ранее в сеть попало видео уничтожения танка Abrams FPV-дроном «Упырь».

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