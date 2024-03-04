Военный эксперт рассказал, какие самолеты могут заменить А-50

Восполнить дефицит самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50, построенных на базе Ил-76, можно с помощью более дешевых машин, таких как Ан-12 и Ту-154, с применением радиолокаторов, которые ставятся на истребители. Об этом в эфире Tsargrad.tv рассказал военный корреспондент Влад Шлепченко.

«Пойдет ли наше военное ведомство по этому пути, покажет ближайшее будущее. Но решать проблему контроля воздуха, так же как и взаимодействия ПВО и авиации, в любом случае придется», — сказал Шлепченко.

А-50 — самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Принят на вооружение в 1989 году, с тех пор неоднократно модернизировался.

В конце февраля глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация намерена восстановить выпуск А-50.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в России планируют произвести шесть среднемагистральных самолетов МС-21.