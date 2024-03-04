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Crew Dragon с космонавтом из России стартовал к МКС

Космический корабль Crew Dragon с космонавтом Гребенкиным запущен к МКС

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NASA/AP

Космический корабль США Crew Dragon компании SpaceX с российским космонавтом Александром Гребенкиным в составе экипажа миссии Crew-8 запущен к Международной космической станции (МКС). Трансляция шла на сайте NASA.

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Crew Dragon с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида) был осуществлен в 22:53 по местному времени (06:53 мск 4 марта). Стыковка космического корабля с МКС должна произойти 5 марта.

Александр Гребенкин стал четвертым космонавтом из России, отправившимся на орбитальную станцию на американском корабле в рамках программы перекрестных полетов РФ и США.

Помимо российского космонавта, в экипаж миссии Crew-8 вошли астронавты NASA Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.

15 июля 2022 года «Роскосмос» сообщил о подписании соглашения об общих перекрестных полетах космонавтов из России и астронавтов из США на МКС. Соглашение предполагает три полета россиян на американских кораблях вплоть до 2025 год.

На МКС сейчас находятся космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов, астронавты NASA Жасмин Могбели и Лорал О'Хара, астронавт Европейского космического агентства датчанин Андреас Могенсен, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Сатоси Фурукава.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

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