ВСУ в Запорожской области атакуют преимущественно гражданскую инфраструктуру, прикрывая отсутствие успехов на фронте. Об этом заявил губернатор региона Евгений Балицкий, слова которого передает газета «Известия».

«Они таким образом стараются хоть как-нибудь досадить нам, показать, что якобы российская власть не может обеспечить нормальный уровень жизни людей. Соответственно, вокруг этого все и крутится», — сказал Балицкий.

4 марта военный корреспондент Александр Сладков заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации брали в плен женщин, воюющих на стороне ВСУ, и деликатно относились к ним.

Также сообщалось, что пес по кличке Балбес во время атаки со стороны ВСУ бросился наперерез ударному дрону и спас российских военных ценой своей жизни.

До этого стало известно, что правительство Украины выделило десятки миллионов долларов на строительство оборонительных сооружений в Запорожской области.

Ранее немецкий генерал сделал прогноз по продвижению российских войск на Украине.