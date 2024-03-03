Минобороны ФРГ выступит с заявлением по утечке переговоров

Министерство обороны Германии намерено выступить с заявлением по утечке разговора высокопоставленных офицеров бундесвера. Об этом сообщил глава оборонного ведомства ФРГ Борис Писториус, передает телеканал NTV.

«Федеральный министр обороны Борис Писториус выступит сегодня около 16.30 (18.30 по московскому времени. — «Газета.Ru») по поводу скандала с прослушкой», — следует из сообщения телеканала.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Германия в ближайшее время попытается оправдать свое руководство на фоне утечки разговора немецких офицеров, но ничем иным кроме как ложью назвать эти попытки будет нельзя.

Расшифровка разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов, появилась в сети 1 марта. Позднее министерство обороны ФРГ подтвердило факт прослушивания высокопоставленных офицеров немецкой армии, однако в ведомстве не смогли сказать, были ли внесены изменения в версию разговора.

Ранее Медведев призвал обеспечить ВС РФ зенитными ракетами.