Военные Вооруженных сил РФ продвинулись вперед в юго-западой части села Работино в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на главу запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

По его словам, у ВС РФ есть небольшое продвижение в данном населенном пункте. Там идут бои сверхвысокой интенсивности, проводятся встречные атаки. Противник бросает солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) вперед, российские бойцы их уничтожают. Инициатива находится в руках ВС РФ, рассказал Рогов.

Он также заявил, что российские подразделения успешно продвигаются вперед и восточнее Работино, со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки. Рогов добавил, что боевые действия активизировались в районе населенных пунктов Жеребянки и Пятихатки к северо-востоку от города Васильевка.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российская артиллерия доминирует на Запорожском фронте над украинскими военными. По его словам, речь идет о боестолкновениях в районе Работино и Вербового.

До этого шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что ежедневное продвижение военных ВС России по территориям Украины вызывает тревожные чувства, а Украина без возобновления помощи от США будет оставаться в невыгодном положении.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.